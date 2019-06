17-latek prawdopodobnie stracił równowagę, jadąc na rowerze, i wpadł do kanału portowego w Darłowie. Mimo półtoragodzinnej reanimacji nie udało się uratować mu życia.

Do wypadku doszło w sobotę przed godz. 20. Jak poinformowała w niedzielę PAP oficer prasowa sławieńskiej policji Kinga Warczak, zdarzenie widział świadek, który zawiadomił policję o tym, że młody mężczyzna, jadąc rowerem, najprawdopodobniej stracił równowagę i wpadł do kanału portowego w Darłowie.

"Na miejsce skierowane wszystkie służby i po ok. 20 minutach udało się wyciągnąć młodego mężczyznę na powierzchnię. Reanimacja trwała ponad 1,5 godziny, ale nie udało się go uratować. Po ustaleniu tożsamości okazało się, że to 17-latek, mieszkaniec Darłowa" - powiedziała Warczak.

Okoliczności wypadku wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratury.