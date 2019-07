Udało się wyjaśnić losy kolejnego zaginionego zabytku. Barokowy anioł chrzcielny, zaginiony podczas wojny i wpisany na listę strat wojennych prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został odnaleziony dzięki szczecińskiej policji.

Zdjęcie Barokowa rzeźba anioła chrzcielnego z początku XVIII wieku /Policja

Koordynator ds. zabytków szczecińskiej policji udał się do Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w ramach programu rejestracji zabytków sakralnych w powiecie myśliborskim. Część zabytków, które miały znajdować się w kościołach, w dokumentacji konserwatorskiej posiadało adnotacje, że przeniesiono je do tego muzeum.

Podczas weryfikacji policjanta zaciekawił barokowy anioł chrzcielny znajdujący się na ekspozycji, gdyż rozpoznał w nim zaginionego podczas wojny anioła z przedwojennego Heimat Museum w Myśliborzu, figurującego na liście strat wojennych Polski. Wraz z pracownikami muzeum ustalono losy rzeźby.

Anioł z początku XVIII w. został przeniesiony do Heimat Museum, mieszczącego się niegdyś w obecnej bibliotece w Myśliborzu, po jego powstaniu w 1928 r. Muzeum nie zostało uszkodzone podczas wojny, po 1945 r. sala stała się częścią szkoły, a zabytki z muzeum przenoszono do różnych pomieszczeń szkolnych - część z nich trafiła do pracowników szkoły, część zaginęła. Zaginione obiekty zostały wówczas wpisane na listę strat wojennych prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 1964 r. pracownicy Urzędu Ochrony Zabytków zinwentaryzowali anioła na strychu Powiatowego Domu Kultury w Myśliborzu. Pozbawiony był już wówczas skrzydeł i misy. W inwentarzu muzeum znaleziono informację, że 7 grudnia 1973 r. muzeum przejęło zabytek, jednak bez wskazania jego pochodzenia. Obiekt rozpoznano jako anioła chrzcielnego z dawnego muzeum, jednak nie skojarzono, że może on być poszukiwany. Anioł pozostanie w Muzeum Pojezierza Myśliborskiego. KWP w Szczecinie zwróci się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrejestrowania zabytku z bazy strat wojennych.

Na liście strat wojennych tylko z dawnego muzeum w Myśliborzu wciąż pozostają trzy tryptyki ołtarzowe z kościołów w Mirowie, Będargowie i Dyszna, XVIII-skrzynie podróżne, XV-wieczna rzeźba św. Anny Samotrzeć, XVII-wieczne rzeźby świętych z kościoła w Rowach, średniowieczna łódź dłubanka, dwa dzwony z kościoła św. Mateusza w Myśliborzu, dzwon z XVII w. oraz witraże z 1928 r.