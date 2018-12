Mężczyzna, którego policjanci uwolnili z zamkniętego kina w Wałczu (woj. zachodniopomorskie), był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa karno skarbowe. Trafił do izby zatrzymań, ale opuścił ją po zapłaceniu grzywny.

23-latek wybrał się do kina ze swoją znajomą. Pod koniec seansu mieszkaniec Wałcza wyszedł z sali. Po zakończonym filmie wszyscy zaczęli wychodzić z placówki, w tym także znajoma młodego mężczyzny. Kobieta czekała na 23-latka przed kinem. Placówka została zamknięta, a jej znajomego wciąż nie było. Kobieta powiadomiła policję o prawdopodobnym zamknięciu mężczyzny w kinie.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zauważyli stojącego za szklanymi drzwiami kina zaginionego. Gdy go wypuszczono z placówki, okazało się, że był on poszukiwanym do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa karno skarbowe. Mężczyzna został zatrzymany.

Jak powiedziała w piątek PAP mł. asp. Beata Budzyń z wałeckiej policji, mężczyzna po zapłaceniu 800 zł grzywny opuścił pomieszczenie dla osób zatrzymanych. Jeśliby tego nie zrobił, musiałby trafić do więzienia na pięć dni - dodała Budzyń.