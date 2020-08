W poniedziałek 24 sierpnia spacerujący plażą w Jarosławcu znalazł dryfujące przy brzegu ciało mężczyzny. Niewykluczone, że to 58-letni turysta z Wielkopolski, którego poszukiwania w Bałtyku prowadzone były w niedzielę. Trwa ustalanie tożsamości denata - poinformowała oficer prasowa sławieńskiej policji asp. Kinga Warczak.

Zdjęcie Poszukiwania mężczyzny w rejonie plaży w Jarosławcu /JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS /East News

Spacerujący w poniedziałek plażą w Jarosławcu (Zachodniopomorskie), jej najszerszym odcinkiem nazywanym "polskim Dubajem" ok. godz. 16 zauważył przy brzegu dryfujące ciało mężczyzny. Zaalarmował służby.

Reklama

"Niewykluczone, że znalezione zwłoki należą do 58-letniego turysty z Wielkopolski, którego poszukiwania prowadzone były w morzu w niedzielę od ok. godz. 10 rano i ze względu na złe warunki pogodowe zostały przerwane po godz. 14"- powiedziała asp. Warczak.

Zaznaczyła, że trwają czynności zmierzające do potwierdzenia tożsamości denata. Mają one zostać zakończone we wtorek.

Ciało mężczyzny dryfowało w Bałtyku w bliskiej odległości od prowadzonych w niedzielę poszukiwań.