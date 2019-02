Zachodniopomorskie: Wędkarze znaleźli zwłoki

W jeziorze w okolicy miejscowości Postomino (woj. zachodniopomorskie) wędkarze natrafili na zwłoki - informuje "Dziennik Bałtycki". Na miejscu pracują policja, strażacy i prokurator.

Zdjęcie Policja, zdjęcie ilustracyjne /East News

Do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę, 24 lutego, w gminie Postomino. Na zwłoki natrafili przebywający w okolicy jeziora wędkarze.



"Zwłoki unosiły się na wodzie w jeziorku. (...) Prokurator zadecydował o zabezpieczeniu ciała do przeprowadzenia sekcji zwłok" - poinformowała w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim" mł. asp. Kinga Warczak, rzeczniczka prasowa policji w Sławnie.



Jak informuje "Dziennik Bałtycki", prawdopodobnie jest to ciało kobiety. Zwłoki są jednak trudne do zidentyfikowania, bo wszystko wskazuje na to, że przebywały w wodzie przez dłuższy czas.