Zwłoki dwóch mężczyzn znaleziono w sobotę wewnątrz samochodu w jeziorze Przytonko. Przyczyny i okoliczności zdarzenia na tę chwilę nie są znane. Na miejscu pracują policjanci - poinformowała oficer prasowa drawskiej policji sierż. sztab. Karolina Żych.

Jak podała sierż. sztab. Żych zwłoki znaleziono w samochodzie marki Toyota w jeziorze Przytonko, w okolicy miejscowości Łabędzie w gminie Drawsko Pomorskie.



Przy jeziorze jest dzikie miejsce do biwakowania. Prowadzi do niego leśna droga.



"Przyczyny i okoliczności zdarzenia na tę chwilę nie są znane. Na miejscu pracują policjanci. Nie wiemy obecnie, dlaczego auto znalazło się w wodzie i co było przyczyną śmierci mężczyzn. Natomiast ich tożsamość została ustalona. To mieszkańcy gminy Łobez" - powiedziała sierż. sztab. Żych.