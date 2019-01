1 6

Rozpoczęła się budowa ciepłowni geotermalnej, z której ciepło ma trafić do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. "PGE Toruń w ramach podjętej współpracy z Geotermią Toruń i Fundacją Lux Veritatis jest w stałym kontakcie z jej przedstawicielami, z którymi na bieżąco omawiane są możliwości optymalnego wykorzystania ciepła ze źródeł geotermalnych w toruńskim systemie ciepłowniczym" - cytuje wypowiedź PGE Toruń portal energetyczny WNP. Gorąca woda z odwiertów trafi do mieszkańców Torunia. Posłuży również do ogrzania budynków WSKSiM, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także powstającego Muzeum Pamięć i Tożsamość. Plac budowy nowej inwestycji o. Rydzyka