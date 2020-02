Poświęcono dzwony do prawosławnej cerkwi budowanej w Warszawie

W niedzielę w Warszawie miała miejsce symboliczna uroczystość poświęcenia dzwonu do cerkwi Mądrości Bożej, w której wziął udział zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce metropolita Sawa. To kolejny etap powstawania prawosławnej świątyni w stolicy. To trzecia cerkiew budowana w Warszawie. Dwie pozostałe wzniesione zostały za czasów zaborów. Projekt jest wzorowany na konstantynopolskiej świątyni Mądrości Bożej.