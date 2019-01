Bezpłatne prelekcje lekarzy, dietetyka, psychologa i farmaceuty, poradniki oraz spotkania z chorymi i ich bliskimi – w sobotę 2 lutego o godz. 10 w Krakowie odbędzie się Dzień Edukacji o Nieswoistych Zapaleniach Jelit (NZJ) zorganizowany przez Towarzystwo „J-elita”.

Jak szacują specjaliści, na NZJ: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch.L-C) choruje w Polsce ok. 100 tys. osób, ale w oparciu o brytyjskie dane epidemiologiczne prognozuje się, że w najbliższych latach liczba pacjentów może się zwiększyć do 250-350 tys. osób. Co czwarty pacjent to dziecko. Choroba objawia się m.in.: silnymi bólami brzucha, biegunkami, zmęczeniem, utratą masy ciała, a u dzieci opóźnieniem wzrastania. Jest nieuleczalna - chorzy muszą przyjmować leki przez całe życie. Pacjenci często przechodzą operacje usunięcia fragmentu lub całego jelita. Dla wielu z nich choroba oznacza niepełnosprawność i wykluczenie społeczne.

Dzień Edukacji organizuje Towarzystwo "J-elita", pomagające chorym na NZJ. - W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. nowości w diagnostyce i leczeniu nieswoistych zapaleń jelit, aktualności dotyczące programów lekowych i dostępności do nowych leków. Omówione zostanie również wsparcie dietetyczne w okresie remisji oraz wsparcie psychologa w rozmowie z dziećmi na temat przewlekłej choroby. Oddzielny wykład zostanie poświęcony bezpiecznemu stosowaniu leków. Serdecznie zapraszamy! - mówi dr hab. med. Małgorzata Sładek, prezes Małopolskiego Oddziału "J-elity".

Równie ważna jest możliwość kontaktu z innymi chorymi i ich rodzinami i wymiany informacji oraz praktycznych rad na temat radzenia sobie z chorobą. Uczestnicy spotkania będą mogli otrzymać bezpłatne poradniki na temat NZJ, skorzystać z konsultacji z pracownikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, m.in. w zakresie rozliczania rocznych deklaracji podatkowych oraz porozmawiać z przedstawicielami Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa o rodzajach wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Dzień Edukacji o NZJ w Krakowie odbędzie się w sobotę 2 lutego od godz. 10.00do 15.00 w Auli im. Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego przy ulicy Wielickiej 265.

Prelekcje wygłoszą m.in.: gastrolog i pediatra dr hab. med. Małgorzata Sładek - "Co nowego w leczeniu NZJ" dietetyk dr Agnieszka Kozioł - Kozakowska - "Wsparcie dietetyczne w okresie remisji" psycholog Katarzyna Nowak-Ledniowska "Długoterminowe rozmowy, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o chorobie?" farmaceuta Ariel Liebert - "Będąc świadomym pacjentem - jakie niebezpieczeństwa czają się na aptecznych półkach?"

Patronat nad cyklem Dni Edukacji, które odbywają się w największych miastach całego kraju mają Polskie Towarzystwo Gastroenterologii oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.

Towarzystwo "J-elita" powstało w 2005 r. z inicjatywy chorych i rodziców dzieci cierpiących na NZJ, jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000238525). Stowarzyszenie liczy 2,5 tys. członków i ma oddziały w 13 województwach. Organizuje m.in. turnusy rehabilitacyjne dla chorych dzieci i ich rodziców, wydaje kwartalnik i poradniki, pomaga niezamożnym chorym w zakupie leków.