GIF wycofuje lek do oczyszczania jelita grubego

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu kilkanaście serii produktu leczniczego Enema – roztworu doodbytniczego stosowanego m.in. w zaparciach i do oczyszczaniu jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, operacjami czy porodem.

GIF wydał decyzję o wycofaniu leku z obrotu z uwagi na stwierdzone ryzyko spadku zawartości substancji konserwującej.

(32,2 mg+139mg)/ml, roztwór odbytniczy

Nr serii: 09517 data ważności: 05.2019

Nr serii: 16117 data ważności: 08.2019

Nr serii: 16217 data ważności: 08.2019

Nr serii: 16517 data ważności: 08.2019

Nr serii: 16817 data ważności: 09.2019

Nr serii: 18917 data ważności: 10.2019

Nr serii: 22017 data ważności: 11.2019

Nr serii: 03618 data ważności: 02.2020

Nr serii: 03818 data ważności: 02.2020

Nr serii: 04818 data ważności: 03.2020

Nr serii: 08918 data ważności: 03.2020

Nr serii: 09018 data ważności: 06.2020

Nr serii: 11118 data ważności: 07.2020

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z.o.o

Lek Enema stosowany jest m.in. w zaparciach, do oczyszczania jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, przed i po zabiegach operacyjnych, do oczyszczaniu jelita ze złogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym oraz do oczyszczania jelita przed i po porodzie.