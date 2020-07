Golce piaskowe pomogą zwalczyć raka? Naukowcy zauważyli niezwykłą prawidłowość

Testując golce piaskowe, badacze zauważyli, że ich system immunologiczny ma specyficzną zdolność. Są odporne na powstawanie guzów nowotworowych - informuje "Daily Mail".

Zdjęcie Limfocyty atakują komórki rakowe, zdjęcie ilustracyjne. /ELLA MARU STUDIO/Science Photo Library/East News /East News

Golce piaskowe mają specyficzny zwalczający guzy system immunologiczny, który czyni je odpornymi na raka - wynika z informacji zebranych przez grupę badawczą z Uniwersytetu Cambridge. Organizm golca piaskowego nie pozwala rakowi się rozwijać. Naukowcy wierzą, że poznanie mechanizmów, jakie działają w ciele golców, pomoże nam zrozumieć wczesne stadia nowotworów i to, jak należy je leczyć.

Niezwykłe gryzonie

Golce piaskowe to gatunek gryzonia żyjący na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej. Zwierzęta te egzystują pod ziemią i niemal nigdy nie wychodzą na powierzchnię. Żywią się korzeniami i bulwami roślin. Są prawie zupełnie pozbawione sierści i nie widzą.

Ten gatunek gryzonia ma specyficzne zdolności. Ciało golców nie odczuwa pewnych rodzajów bólu, a osobniki mogą przetrwać długi okres czasu pod ziemią przy niskich poziomach tlenu. Co więcej, długość ich życia to nawet 32 lata, co dla zwierząt tej wielkości jest wyjątkowo długim okresem.

Zdjęcie Golec piaskowy / Frans Lanting / East News

Do niedawna wierzono, że golce niemal nigdy nie chorują na raka, bo ich komórki są odporne na rakowacenie. Najnowsze badanie pokazuje, że przyczyna tego zjawiska jest inna. Naukowcy wierzą, że organizm golców jest w stanie powstrzymać komórki raka przed namnażaniem się i rozprzestrzenianiem w ciele zwierzęcia.

Sekret tkwi w systemie immunologicznym

Badacze przeanalizowali modele zachowań 79 różnych linii komórkowych, które wyhodowali z pięciu różnych typów tkanki - relacjonuje "Daily Mail". Namnażali komórki jelit, nerek, płuc, trzustki i skóry, pobrane od 11 różnych osobników z gatunku golców piaskowych.

Mając wyhodowane próbki tkanki, badacze zainfekowali je zmodyfikowanymi wirusami, które miały spowodować wytworzenie genów powodujących raka. Następnie geny te zostały wstrzyknięte w komórki myszy i szczurów. Zainfekowane komórki zaczęły się bardzo szybko namnażać i tworzyć kolonie. Cytowany przez "Daily Mail" dr Walid Khaled z departamentu farmakologii Uniwersytety Cambridge stwierdził, że obserwacja tego zjawiska całkowicie zmieniła postrzeganie odporności na raka u golców piaskowych.

Odkrycie sugeruje, że w ciele golców to molekuły i komórki zabezpieczają tkanki przed przekształceniem w guzy. Dotychczas sądzono, że to same komórki w tkankach odporne są na rakowacenie. "Jeżeli zrozumiemy, co wyjątkowego jest w systemie odporności tych zwierząt i jak chroni je przed rakiem, być może będziemy w stanie stworzyć zabiegi, które będą zapobiegać chorobie u ludzi" - podsumował Khaled.