Hipersomnia – choroba, która zabiera radość życia

Ciągłe zmęczenie i brak energii jest uciążliwy i często utrudnia nam prowadzenie normalnego trybu życia. Jednak nie musi to wynikać z braku odpoczynku – są to objawy hipersomnii.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Hipersomnia to choroba, która określana jako nadmierna senność, charakteryzuje się przewlekłymi zaburzeniami snu. Osoby na nią cierpiące gorzej funkcjonują na co dzień, co przekłada się między innymi na pracę, szkołę oraz rodzinę. Jak radzi sobie z tymi zaburzeniami Michalina Czaplicka?



Reklama

W studiu "Dzień Dobry" doktor Michał Skalski wyjaśnił ze strony medycznej, na czym polega ta choroba.

Wideo Michalina Czaplicka: Nauczyłam się z tym zmęczeniem żyć

Wideo Michał Skalski: Jesteśmy zawsze senni około piętnastej