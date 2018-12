Nusinersen, jedyny zarejestrowany nowoczesny lek stosowany w terapii SMA, będzie dostępny dla wszystkich polskich pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięśni - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Marcin Czech.

Refundacją od 1 stycznia przyszłego roku zostanie objęty również wenetoklaks, stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki linfocytowej oraz atezolizumab dla cierpiących na płaskonabłonkowego i niepłaskonabłonkowego raka płuca.

Z leku na SMA skorzysta około 700 osób. Będą one miały dostęp do bezpłatnego leczenia nusinersenem. Lek ten jest dostępny w 22 krajach europejskich, jednak w niektórych jego refundacja jest ograniczona. W Polsce będzie on dostępny dla wszystkich pacjentów chorych na rdzeniowy zanik mięśni.