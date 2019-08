Od 1 stycznia do 15 sierpnia br. zanotowano w Polsce 1358 przypadków odry - wynika z meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 103 przypadki odry.

W całym 2018 r. w Polsce było - według danych NIZP-PZH - 339 przypadków odry, przy 63 w 2017 r.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła niedawno, że liczba zachorowań na odrę na świecie od stycznia do lipca tego roku jest prawie trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Tegoroczna liczba przypadków choroby jest najwyższa od 2006 r. Od początku bieżącego roku do końca lipca zanotowano ponad 364,8 tys. przypadków tej choroby.

Sąsiad Polski w światowej czołówce pod względem liczby zachorowań

Najwięcej osób choruje na odrę w Demokratycznej Republice Konga, na Madagaskarze i na Ukrainie. Według danych organizacji duże ogniska choroby występują także w Angoli, Kamerunie, Czadzie, Nigerii, w Sudanie i Sudanie Południowym, na Filipinach, w Tajlandii i Kazachstanie. Także w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w tym roku najwyższą od 25 lat liczbę zachorowań na odrę.

Odra i powikłania po chorobie

Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa.

Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Szczepienie jest jedynym znanym sposobem ochrony przed chorobą.