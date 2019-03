W styczniu i lutym zanotowano w Polsce 314 przypadków odry - wynika z meldunku opublikowanego na stronach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. W tym samym okresie ubiegłego roku było 29 takich przypadków, a w styczniu i w lutym 2017 r. - 12.

Zdjęcie (zdj. ilustracyjne) /Media for Medical/UIG /East News

W całym 2018 r. w Polsce zarejestrowano - według danych NIZP-PZH - 339 przypadków odry, w 2017 r. - 63.

WHO alarmuje, że zachorowalność na odrę w Europie w 2018 r. wzrosła aż trzykrotnie, do rekordowego poziomu ponad 82 tys. przypadków. Najwięcej, bo ponad 53,2 tys. zachorowań, zanotowano w ubiegłym roku na Ukrainie. Na drugim miejscu znalazła się Serbia z 5 tys. zachorowań, a kolejne miejsca zajęły: Francja (2,9 tys.), Rosja (2,3 tys.) i Grecja (2,2 tys.).

Odra to ostra, wirusowa choroba zakaźna. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby. Objawy choroby to gorączka, mocny kaszel, wysypka plamisto-grudkowa, zapalenie spojówek, światłowstręt i nieżyt błony śluzowej nosa. Dość częste są powikłania po odrze. Lżejsze to np. zapalenie ucha środkowego i zakażenie żołądkowo-jelitowe, a poważniejsze, m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Odra jest najbardziej niebezpieczna dla dzieci do 5 lat i dla osób z zaburzeniami odporności. Chorują na nią głównie osoby niezaszczepione.